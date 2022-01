Tippteadlane: omikron on peaaegu uus viirus ja teeb mitmel viisil oma asja

Esimeses uuringus tegid koostööd 31 teadlast erinevatest ülikoolidest. Teise uuringu viisid läbi 34 teadlast Šoti ja Inglismaa instituutidest. Mõlemad uuringud avaldati trükieelses vormis, mis tähendab, et teised teadlased peavad need veel üle vaatama.

Teadlased nendivad, et omikroni arvukad mutatsioonid näivad olevat täielikult muutnud seda, kuidas see kehas paljuneb.

Omikron «teeb ​​tegelikult mitmel viisil oma asja,» ütles Insiderile Cambridge'i ülikooli juhtiv viirustüvede uurija ja esimese uuringu autor Ravindra Gupta.

«Viiruse bioloogia ei ole sama, mis varem. See on peaaegu uus asi.»

See annab uusi tõendeid, mis toetavad ideed, et omikron on vähem ohtlik, ütles Gupta. Paljud teised uuringud ja argielust pärinevad andmed on näidanud, et viirus põhjustab kergemaid haigestumisi ja vähem surmajuhtumeid.

Viirus võib rakku nakatada kahel viisil.

Üks võimalus tugineb viiruse kesta sulandumisele inimraku membraaniga. Seda marsruuti, mida nimetatakse «rakupinna fusiooniks», eelistab Gupta varasema uuringu kohaselt deltatüvi.

Rakupinnaga liitumist saab kasutada ainult siis, kui rakk kannab suurel hulgal molekuli nimega TMPRSS2, mis lõikab koroonaviiruse piikvalgu pooleks. Teadlane lisas, et delta mutatsioonid tähendavad, et selle piikvalku saab lõigata palju hõlpsamalt kui teistel variantidel.

TMPRSS2-d leidub kopsudes suurtes kogustes, mis tähendab, et sellised variandid nagu delta võivad seal areneda, põhjustades tõsist kahju inimestele, keda see nakatab.

«Arvatakse, et see on üks domineerivatest sügavate kopsukoe infektsioonide põhjustest, mis on seotud raskema haigusega,» ütles Gupta.

Seevastu uuringus, mille autor on samuti Gupta, ilmnes, et omikroni piikvalku on väga raske pooleks lõigata. See muudaks kopsude nakatamise raskemaks.

Teisest küljest on omikroni piikvalk üldiselt nobedam seondumisel TMPRSS2 rakkudega, öeldakse uuringus.

Hingamisteede rakkudes on madal TMPRSS2 tase, nii et omikron sobib uuringu kohaselt palju paremini kasutama paljunemiseks endosomaalset fusiooni. See muudaks selle võimeliseks tekitama kergete sümptomitega nakkusi.

Need leiud avaldati pärast seda, kui teised laboriuuringud näitasid, et omikron paljuneb hingamisteedes ja bronhiaalrakkudes palju kiiremini kui kopsudes.