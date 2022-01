Teadlased kinnitasid kui kiiresti tekivad omikrontüve sümptomid

Norras tehtud uuring näitab, et omikrontüve sümptomite ilmnemise ja nakatumise vahele jääb kolm päeva. See näitab tüve võimet kiiremini levida.

Kiire levik kajastub ka numbrites. Kaks nädalat pärast esimese omikrontüve juhutumi avastamist USAs on nakatunute arv kõige kõrgemal tasemel alates suve lõpust. Uute juhtumite arv on kahe nädala jooksul kasvanud 83 protsenti.

Omikrontüvi on endiselt uus ning mitmed keskused teevad koostööd, et koguda andmeid omikroni omaduste kohta. Londonis tehtud uuringu kohaselt on esimesed sümptomid nohu, peavalu, väsimus, aevastamine ja kurguvalu.

Ka need inimesed, kes on täielikult vaktsineeritud võivad nakatuda. Mitmed uuringud on näidanud, et vaktsiinid on omikrontüve korral vähem tõhusad kui varasemate variantide puhul. Siiski on vaktsiinid väga tõhusad raske haiguskulu ära hoidmisel.