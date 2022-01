Uuringus ilmnes, kui tõhusad on praegused antikehad omikroni vastu

Selgus, et haigusest taastunud isikutelt pärinevad antikehad ei takistanud omikrontüve peaaegu üldse. Pärast kaht BioNTech-Pfizeri vaktsineerimist omandatud antikehade efektiivsus oli omikrontüve suhtes samuti oluliselt vähenenud. Paremat immuunkaitset täheldati pärast BioNTech-Pfizeri tõhustusdoosi, samuti pärast revaktsineerimist Oxford-AstraZeneca vaktsiiniga. Tulemused viitavad sellele, et kolmas vaktsiinisüst võib omikrontüve vastu hästi kaitsta.

Samuti ei olnud omikroni vastu tõhusad enamik uuringus hinnatud terapeutilisi antikehi. Tulemused näitavad, et mitmed Covid-19 raviks kasutatavad antikehad on omikrontüve vastu ebaefektiivsed.

Vaktsineerimine või koroonaviirusega nakatumine toovad kaasa antikehade tootmise — need aitavad kaitsta raske haigestumise eest. Neid saab kasutada näiteks raske immuunpuudulikkusega inimeste kaitstuse toetamiseks, haigestumise ennetamiseks kui ka ravimaks juba nakatunuid, kel ei ole kehas piisavalt antikehi.

Praegu kasutatakse Covid-19 raviks antikehade kombinatsioone nagu Casirivimab ja Imdevimab ning Etesevimab ja Bamlanivimab. Teadlaste meeskond näitas aga, et need antikehad on omikrontüve kahjutuks tegemisel suures osas ebaefektiivsed. Ainult üks antikeha, Sotrovimab, takistas omikroni paljunemist.