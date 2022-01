Iisraelis tuvastati rekordiline Covid-19-sse nakatumine

Tervishoiuministeeriumi andmeil on Iisraelis küll kokku pea 60 000 nakatunud inimest, kuid rasked sümptomid on neist vaid 125 inimesel.

Iisraeli 9,4 miljonist elanikust pea 4,3 miljonit on saanud ka tõhustusdoosi. Viimastel päevadel on võimud asunud riskirühmadele pookima neljandat doosi.

«Viiruselaine on praegu tõesti kasvamas ning lähipäevil on oodata kümneid tuhandeid uusi nakatumisi,» ütles ta, külastades Iisraeli keskosas asuvat haiglat.

«Hea uudis on see, et vaktsiinid toimivad, mis tähendab, et kõik, kes on vaktsineeritud ja kannavad korralikult maski, ilmselt tõsiselt ei haigestu ja see läheb mõne päevaga üle,» ütles ta.