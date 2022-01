WHO jagas teavet omikrontüvest põhjustatud haiguse raskuse kohta

Kogunenud on tõendeid, et omikrontüvi mõjutab ülemisi hingamisteid, põhjustades varasematest leebemaid sümptomeid ja mõnes kohas juhtumite arvu hüppelist kasvu. Täheldatud on aga madalamat suremust, ütles Reutersi andmeil Maailma terviseorganisatsiooni (WHO) ametnik.