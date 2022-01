Soomes tuvastati ööpäevaga 6791 koroonajuhtu

Kahe viimase nädalaga on kinnitust leidnud pea 61 000 nakkusjuhtu, mida on ligi 24 500 võrra rohkem, kui sellele eelnenud kahel nädalal.

Kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on 1048, mis on kõrgem kui kunagi varem. Eelnenud kahe nädalaga võrreldes on see tõusnud ligi kaks korda.