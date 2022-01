Mis juhtub, kui nakatuda samal ajal nii grippi kui koroonasse?

Patsient, 30. eluaastates vaktsineerimata rase naine, sai haiglast koju «heas üldseisundis», öeldi Petah Tikvas asuva Beilinsoni haigla avalduses.

«See on esimene ema, kellel diagnoositi Beilinsonis gripp ja koroona. Ravisime teda ravimite kombinatsiooniga, mis on suunatud nii koroonale kui ka gripile,» ütles Beilinsoni naisteosakonna direktor Arnon Wiznitzer avalduses.

«Me näeme rasedus- ja sünnituspopulatsiooni seas üha enam haigestumist grippi ning koroonajuhtumeid, mis esinevad peamiselt koroona ja gripi vastu vaktsineerimata naistel,» lisas Wiznitzer. «Kindlasti on praegu väljakutseid esitav aeg, kus lisaks koroonahaigustele on meil üha enam tegemist ka gripiga.»

Oktoobris kirjutas Postimees, et ka Eestit võib sel haigushooajal tabada gripi ja koroona topeltlaine.

Perearst Karmen Joller toonitas, et gripivaktsiin on nüüd Eestis üle 65-aastastele tasuta ja võimalust, mille eest on arstid pikalt võidelnud, tuleks kasutada.

Kaitsepookida saab gripi- ja Covid-19-vastase vaktsiiniga kasvõi ühel päeval. «Mitme vaktsiiniga samaaegne vaktsineerimine on vana ja ennast hästi tõestanud praktika. Ei ole piirangut, kui mitme vaktsiiniga ühel ajal vaktsineerida tohib – immuunsüsteemil on väga hea võime erinevate antigeenidega toime tulla,» ütles perearst Piret Rospu.

Mida Covid-19 ja gripp koos teha võiksid?

Iisraeli Ben-Gurioni ülikooli rahvatervise kooli direktor Nadav Davidovitch ütles teisipäeval CNNile, et kuna praegu on nii kõrge grippi kui ka Covidisse haigestumise aktiivsus, on võimalus, et mõni nakatub mõlemasse.

«Ma ei usu, et see oleks tavaline, kuid seda tuleks kaaluda,» lisas Davidovitch, kes on Iisraeli riikliku Covid-19 nõuandekomitee liige.

Lukustusmeetmed ja maskide kandmine aitasid gripi levikut pandeemia varasemal ajal piirata, kuid ühiskonna avanedes eeldatakse, et juhtumite arv kasvab.

«Huvitav on see, et pärast aastat, mil gripi aktiivsus on väga-väga madal või puudub üldse, siis järgmisel aastal, kuna inimesed puutusid sellega vähem kokku, muudab see nad haavatavamaks,» ütles Davidovitch.

Ta lisas, et nendele, kellel ei ole kroonilist haigust ja kes on vaktsineeritud nii gripi kui ka Covid-19 vastu, ei avalda need viirused tõenäoliselt suurt mõju.

Maailma terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel võivad Covid-19, gripp ja teised hingamisteede haigused põhjustada sarnaseid sümptomeid nagu köha, nohu, kurguvalu, palavik, peavalu ja väsimus.

Mõlemad levivad piiskade ja aerosoolide kaudu, kui nakatunud inimene hingab, räägib, köhib või aevastab.

Samaaegne nakatumine Covid-19sse ja grippi võib olla immuunsüsteemile katastroofiline, ütles Kesk-Florida ülikooli perearstiabi ja peremeditsiini dotsent dr Adrian Burrowes septembris CNNile.

«Ma usun, et näete gripi ja koroonaviirusega nakatumist. Ja ma usun, et selle tagajärjel suureneb suremus,» ütles Burrowes toona.

Davidovitši sõnul pole piisavalt andmeid, et oletada, kas nii grippi kui ka Covid-19sse haigestunute puhul on haiglaravi vajadus kõrgem kui ainult ühte viirusse nakatunutel.

«Talvel, kuna on külm ja inimesed on siseruumides, on üldiselt suurem risk nakatuda ülemiste hingamisteede infektsioonidesse. Ja kui kõrge on nii grippi ja Covidisse nakatumine, võib see koos luua ülekoormuse meditsiinisüsteemis,» ütles Davidovitš.

Gripi ja koroonaviiruse leviku tõkestamiseks ning ülemaailmsete tervishoiusüsteemide pingete vältimiseks rõhutas ta «inimeste kaitsmise vajadust».

«Praegu seisab ees talv ja ennetamine on ilmselt parim idee. Ja meil vedas eelmisel aastal, et me ei põdenud mõlemat,» ütles Davidovitch.