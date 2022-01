Naeratav depressioon, atüüpiline depressioon – nii kutsutakse depressiooni, mille puhul masendust, lootusetust, mõttetuse- ja väärtusetusetunnet välja ei näidata, see peidetakse endasse. Inimene võib seejuures olla edukas nii töö- kui ka eraelus. Kui ta kokku variseb või enesetapu sooritab, on ümbritsevad šokis: ka kõige lähedasemad ei osanud nii sügavat hingepiina isegi aimata.

Naeratava depressiooni teeb ohtlikuks just see, et kui sügava n-ö tavalise depressiooni puhul pole suitsiidmõtetega inimesel tihti jaksu oma plaane teoks teha, siis sellel juhul on jaks ja energia olemas. Kuna inimene on harjunud läbi hingevalu hästi funktsioneerima, saab ta hakkama ka enesetapuplaanide varjamise, läbimõtlemise ja teokstegemisega.