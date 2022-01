EMA andis teada, kuidas erineb omikroni korral haiglaravi vajadus

Lõuna-Aafrikast, Ühendkuningriigist ja mõnest Euroopa Liidu riigist pärinevad andmed näitavad, et kuigi koroonaviiruse omikrontüvi on senistest viirustüvedest nakkavam, on selle nakkuse tagajärjel haiglaravi vajaduse risk väiksem. Hinnanguliselt on see kolmandik kuni pool delta nakkusega haiglasse sattumise riskist, vahendab ravimiamet EMA värsket analüüsi.