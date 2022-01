AVASTUS ⟩ Kõhus peituv võib anda koroonaviirusele hävitava hoobi

Samuti ilmnes kirjeldatud molekulide struktuuri ja funktsiooni sarnasus mõnede kasutusel olevate SARS-CoV-2 kulgu mõjutavate ravimitega. Sarnased on remdesiviiri ja IPA struktuur, samuti trüptamiini ja serotoniini struktuurid. Kliinilistes uuringutes on selgunud, et serotoniini tagasihaarde inhibiitor fluvoksamiin leevendab Covid-19 kulgu. BIP on struktuurilt sarnane flavipiraviiriga – kliinilistes katsetustes oleva kerge Covid-19 vormi ravimiga.