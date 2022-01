UURING ⟩ Inimene võib olla nakkusohtlik ka pärast kümnepäevast karantiini

Uuringus kasutati kohandatud testi, mis suudab tuvastada, kas viirus on potentsiaalselt endiselt aktiivne. Seda kasutati proovidel, mida võeti 176 inimeselt Exeteris, kelle PCR-testide tulemused olid positiivsed.

Ajakirjas International Journal of Infectious Diseases avaldatud uuring näitas, et 13 protsendil inimestest oli 10 päeva pärast endiselt kliiniliselt oluline viiruse tase, mis tähendab, et nad võivad endiselt nakkusohtlikud olla. Mõndade inimeste puhul püsis tase 68 päeva.

«Kuigi see on suhteliselt väike uuring, näitavad meie tulemused, et potentsiaalselt aktiivne viirus võib mõnikord püsida kauem kui 10 päeva ja võib põhjustada viiruse edasikandumise ohtu,» rääkis uuringu juht professor Lorna Harries.