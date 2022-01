WHO soovitab Covid-19 haigetele kahte uut ravimit

Nende kindel soovitus põhineb mõõduka kindlusega tõenditel, et see parandab ellujäämist ja vähendab ventilatsioonivajadust, ilma kõrvaltoimete suurenemiseta.

WHO eksperdid märgivad, et baritsitiniibil on sarnane toime teiste artriidiravimitega, mida nimetatakse interleukiin-6 (IL-6) inhibiitoriteks, nii et kui mõlemad on saadaval, soovitavad nad valida ühe hinna, saadavuse ja arsti kogemuse põhjal. Mõlemat ravimit ei tohiks samaaegselt kasutada.