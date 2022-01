KOKKUVÕTE ⟩ Need olid selle nädala kõige olulisemad terviseuudised

Granada ülikooli (UGR) füsioloogiaosakonna teadlased tegid kindlaks, et pool tundi enne aeroobset treeningut tarbitud kofeiin suurendab oluliselt rasvade põletamise määra. Samuti leidsid nad, et kui treenitakse pärastlõunal, on kofeiini mõju märgatavam kui hommikul.