Levinud riskitegurite tõttu võib dementsusega isikute arv kasvada miljonite võrra

Lähiminevikus on dementsete inimeste arv maailmas pidevalt suurenenud, aastatel 1990–2016 117 protsendi võrra. Selle peamiseks põhjuseks on rahvastiku juurdekasv ning eluea pikenemine, mistõttu kasvab ka eakate inimeste arv, maailma rahvastik vananeb. Vanusega on paratamatult seotud kognitiivse võimekuse langus. Prognoosi kohaselt jätkuvad kirjeldatud demograafilised protsessid järjest suurenevas mahus. Enam kasvab dementsete naiste arv, naiste ja meeste suhe saab eeldatavasti olema 1,69.