Eesti vaimse tervise organisatsioonid saavad annetusena 400 000 eurot

Näiteks on Eesti üksuse igal töötajal võimalik soovi korral kasutada tasuta psühholoogi teenust ning ettevõte panustab oma töötajate teadlikkuse tõstmisesse, kuidas oma vaimse tervise eest hoolt kanda, läbi erinevate koolituste ja infoseminaride. Nii on ettevõttes ka igal aastal vaimsele tervisele pühendatud teemakuu. «Kestvas Covid-19 tervisekriisis on eriti tähtis kiire ja kvaliteetse vaimse tervise abi kättesaadavus ja sotsiaalne heaolu ning meil on suur rõõm ettevõttena sellele kaasa aidata mitte ainult oma töötajaskonda toetades, vaid ka ühiskonnas laiemalt,» lisas Sikkal.

Vaimse tervise esmaabi on lihtne, viiest sammust koosnev tugi, mida saab pakkuda iga inimene, kel on piisavad oskused ja teadmised, kuid see ei vaja eelnevalt erialast väljaõpet. See on abi inimesele, kellel on tekkimas vaimse tervise probleem, kelle olemasolev vaimse tervise probleem süveneb või kellel on vaimse tervise kriis.