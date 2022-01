Teadlane: koroonatsunami puhuks tasub koju varuda piisavalt toitu

Ei ole kristallkuuli, mille abil ennustada aastal 2022 valitsevaid trende. Võib arvata, et populaarsust koguvad juba möödunud aastal tuule tiibadesse saanud suunad.

Kodus toiduvalmistamine

Koroonaepideemia ajal on inimesed rohkem kodus, samuti ei kohtuta sageli sõpradega. See on suurendanud huvi kodus toiduvalmistamise vastu. Energiahindade kallinemisega kaasneb toidukaupade hinna märgatav tõus, mistõttu võib arvata, et paljudes, eriti puupliidiga, peredes loobutakse valmistoidu ostmisest ning eelistatakse toitu valmistada ise. Nii ei teki ka plastikjäätmeid.

Kuigi meie majandusel läks möödunud aastal hästi, on tänavu olukord murettekitav. Suureneb inimeste varanduslik kihistumine ning paljudel töötutel ja pensionäridel on raske ots otsaga kokku tulla. Nii mõnigi farm, kauplus või ettevõte on suurte energiakulude ning koroonapandeemia tõttu pidanud uksed sulgema.

Kuna ees võib oodata tõeline koroonatsunami, peaks võimaluse korral toitu koju piisavalt varuma. Haigestuda või olla karantiinis võivad paljud toidu tootmise ja müümisega tegelevad inimesed, mistõttu võiks halvima vältimiseks koju varuda piisavalt toiduaineid, kuid nende nimekirja peab koostama teadlikult, et midagi ei läheks raisku.

Suureneb paindliku ehk fleksitaarse dieedi populaarsus

2009. aastal kirjutas USA dietoloog Dawn Jackson Blatner teose «Flexitarian Diet». Ta propageerib paindlikku ehk pooltaimetoitlust, mis keskendub puu-, köögi- ja kaunviljade ning täisteratoodetele tarbimisel, nautides lisaks mõõdukalt loomseid saadusi. Üldiselt välditakse töödeldud toitu.

Kui varem oli võib-olla paindliku dieedi pooldajate hulgas enam inimesi, kes tahtsid kaalu langetada, siis nüüd hinnatakse dieedi tervislikkust, kuna see sisaldab vähe küllastunud rasvhappeid ja lisatud suhkrut ning aitab ennetada südamehaigusi ja vähendab II tüüpi diabeedi haigestumise riski ning on suhteliselt odav. Rohepöörde ajal on tähtis, et dieet on ka keskkonnasäästlik. Tänu oma paindlikule olemusele ja rangete reeglite puudumisele on see populaarne valik inimestele, kes soovivad tervislikumalt ja odavamalt toituda.

Rohkem nostalgiat

Viirused, looduskatastroofid ja meeletud energiaarved muserdavad inimesi, mistõttu on lohutav naasta millegi tuttava juurde. Segastel aegadel otsivad inimesed lapsepõlvest tuttavaid toite ja jooke. Otsitakse välja vanad kokaraamatud või internetist retseptid ja valmistatakse tuttavaid toite meenutades nende valmistajaid ja muretuid lapsepõlveaegu. Võib arvata, et paljudel on meeles vanaema valmistatud maitsvad pannkoogid, kuid on ka palju teisi nostalgiatoite.

Minu üks lapselastest käis tihti pärast kooli meil söömas ja tema lemmiktoidud olid köögiviljapüreesupp ning liha-kapsavorm. Loodan, et temagi, kui meel on kurb, valmistab ise neid toite ning kurbus kaob.

Kummitusköögid

Kuigi fraas «kummitusköök» võib tekitada kujutlusi kummitavatest majadest, ei ole see nii. Mõistet «kummitusköök» kasutati esmakordselt 2015. aastal. Need olid toidutöötlemisettevõtted, millel puudus luba toidu otse klientidele müümiseks. Tänasel päeval valmistab kummitusköök erinevaid roogasid, et need seejärel kohale viia või läbisõidul kaasa võtta. Klientide istumis- ja söögikohtade ruumi puudumine säästab üüri ja kummituskööke saab üles seada ka odavamates piirkondades.