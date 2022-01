Apteekrid: praegu on õige aeg ennast gripi vastu vaktsineerida

Praegu tehtud süst annab kaitse juba järgmise nädala lõpuks. Haigestumisrisk on sel aastal tavapärasest kõrgem, kuna eelmine hooaeg jäi tänu inimeste vähestele sotsiaalsetele kontaktidele gripiviiruse jaoks vahele.

EPALi juhi Ly Rootslase sõnul on apteekidesse gripi vastu vaktsineerima oodatud kõik inimesed, kes ei ole seda veel jõudnud teha, sest parim kaitse grippi haigestumise vastu on end vaktsineerida.

«Kindlasti võiksid end vaktsineerida 65-aastased ja vanemad, kellele sellest aastast on gripi vastu vaktsineerimine tasuta. Just eakad on gripi puhul üheks riskirühmaks, sest nende kaasuvad haigused raskendavad gripi kulgu,» ütles Rootslane.

Ta lisas, et gripivaktsiini võib süstida samal päeval koos Covid-19 vaktsiiniga, seega oleks igati mõistlik teha üks käik apteeki ja saada kaitse mõlema haiguse vastu, süstid tehakse erinevatesse jäsemetesse. Kokku saab gripi vastu praegu vaktsineerida ligi 30 apteegis üle Eesti.

Apteekides alustati gripi vastu vaktsineerimisega oktoobris, esimesega kuuga sai vaktsiini ligi 4000 inimest. Kuigi terviseameti andmetel saab haigestumuse intensiivsust kogu Eestis hinnata veel madalaks ning gripilevikut lokaalseks, siis on teatud piirkonnad, näiteks Tallinna, Ida-Virumaa, Narva ja Järvamaa, kus võib hinnata haigestumuse intensiivsust juba keskmiseks.

Vaatamata sellele, et viiruse levik on veel piiratud, hakkas hospitaliseeritute arv eelmisel nädalal kasvama. Hooaja algusest on vajanud haiglaravi 39, neist eelmisel nädalal üheksa gripiviirusega patsienti, enamasti lapsed vanuses 0-4 ja inimesed vanuses üle 65 aasta. Haiglate andmetel registreeriti esimesed gripist tingitud surmajuhud. Suri kolm inimest, kõik üle 70-aastased ning tõsiste kaasuvate haigustega. Keegi ei olnud gripi vastu vaktsineeritud.

Vaktsineerimata inimesed on viiruse suhtes oluliselt vastuvõtlikumad ja ägedate respiratoorsete viirusnakkuste tõttu arstide poole pöördujaid on palju. Alates kolmapäevast määratakse Covid-19 diagnoosimise tarvis tehtaval testil ka seda, kas inimesel võib olla gripp.

Sellel aastal vaktsineeritakse apteekides neljavalentsete süstesuspensioonidega.