KOKKUVÕTE ⟩ Nädala kõige loetumad terviseuudised

Dalhousie ja teiste Kanada ülikoolide uue uuringu kohaselt on üle 50-aastastel kerge või mõõduka Covid-19 korral liikuvuse ja füüsilise funktsiooni halvenemise suurem oht isegi siis, kui neil ei olnud vaja haiglaravi. See näitab, et koroona on jätkuvalt kõige suuremaks ohuks vanemaealistele.