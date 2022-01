Populaarne harjumus võib suurendada noorte vastuvõtlikkust koroonaviirusele

Veipimine on enam populaarsust kogumas ka noorte hulgas. Kirjeldatud uuringu põhjal võib väita, et veipijatel on suurem risk põdeda haigust raskemini kui mittesuitsetajatel. Autorid hindavad selle erinevuse võimalikuks põhjuseks e-sigarettide auru epiteelrakkude ACE-2 pinnavalku aktiveerivat toimet, mis soodustab SARS-CoV-2 sisenemist hingamisteede rakkudesse.