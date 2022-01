Kohv parandab seedimist

On ka viiteid, mille järgi vähendab kohvijoomine kõhunäärme põletiku riski. Jutt on muidugi mõistlikust kohvitarvitamisest ehk kolmest kuni viiest tassist päevas.

Kohv stimuleerib hormooni gastriini eritumist, mis omakorda soodustab soolhappe sekretsiooni ja ka sapi produktsiooni. Samas pole häid tõendeid selle kohta, et kohv üksinda refluksi soodustab – võimalik, et kaasnema peab kehv toit ja ülekaal.

Kohv soodustab toidu liikumist sooles sama palju kui mistahes teraviljahelbed. Päriskohv on kofeiinivabast 25% parem ja klaasist veest parem 60%. Võimalik, et kroonilise kõhukinnisuse riski vähendab see jook samuti. Ehk teate omast käest, kuidas piimaga või ka piimata kohv vahel seedimise kiiremini käima paneb.