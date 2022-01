Taani kavatseb esimesest veeburarist kõik koroonapiirangud kaotada

Umbes 5,8 miljoni elanikuga Taanis registreeriti teisipäeval 46 000 uut nakkusjuhtu, aga Heunicke kirjutas Twitteris, et praegustel hinnangutel on epideemia haripunkt varsti käes.

«Meil on hospitaliseerimise tase hästi kontrolli all tänu sellele, et 3,5 miljonit taanlast on revaktsineeritud ja et omikron ei ole nii tõsise iseloomuga,» ütles ta.