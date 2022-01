Venemaal leidis kinnitust üle 88 800 uue koroonanakkuse juhtumi

Koroonasurmade arv on püsinud alates 16. jaanuarist alla 700 juhtumi päevas. Samal tasemel oli see 2021. aasta juuni lõpus ja juuli alguses.

Venemaal on kogu pandeemia vältel tuvastatud 11 404 617 koroonanakkuse juhtu. Covid-19 tagajärjel on surnud 328 770 inimest. Haigusest on paranenud 10,13 miljonit inimest.