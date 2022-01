Teadlased avastasid teguri, mis aitab koroonal veresoonkonda kahjustada

Kuigi kopsurakud on olnud SARS-CoV-2 peamine sihtmärk, võib see nakatada ka endoteelirakke. Endoteelirakud on südame-veresoonkonna peamised koostisosad ja vaskulaarsüsteemi tüsistused on raske Covid-19 tunnuseks. Teadlased on tuvastanud tõenäolise põhjuse, miks koroonal on veresoonkonnas voli.