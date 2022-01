KOKKUVÕTE ⟩ Need olid selle nädala kõige loetumad terviseuudised

Iisraeli haigla teatas esmaspäeval, et esialgne uuring näitab, et koroonavaktsiini neljas annus pakub vaid piiratud kaitset kogu maailmas leviva omikrontüve vastu. Kliinilises uuringus ilmnes, et neljas doos andis mõnevõrra kõrgema antikehade numbri, kuid rohkem antikehi ei takistanud omikroni levikut.

Soome valitsus otsustas neljapäeval, et kaotab esmaspäevast, 31. jaanuarist koroonapiirangud teistest Schengeni riikidest saabujatele. Ülejäänud maailma riikidest Soome saabujatele kehtivad piirangud veel 14. veebruarini.

Tartu Ülikooli suur Covid-19 uuring Eesti inimeste seas näitas, et südamehaigused on haiguse raske kulu oluline riskitegur nii noorematel kui vanematel. Samas on üllatuslikult suur osa haiglaravi vajanutest üsna terved inimesed.

Riigikogus läbisid esimese lugemise sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muudatused, mis aitavad kaasa parema hoolekandelise abi pakkumisele ja vabastavad lapselapsed vanavanemate ning vanavanemad täisealiste lapselaste ülalpidamiskohustusest.