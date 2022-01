Teadlased tegid kindlaks, kuidas tekkis omikron

Hiljuti ajakirjas Nature avaldatud uuring on esimene, mis kirjeldab omikroni genoomi profiili ja uurib tüve päritolu.

«Oleme näinud, kuidas SARS-CoV-2 genereerib umbes 16 kuu jooksul kolm peamist varianti – alfa, delta ja omikron, mis on väga üllatav, sest teised viirused ei tee nii suuri korduvaid evolutsioonihüppeid,» ütles bioloog Maciej Boni Medical Xpressis. «Viimane variant omikron on erakordne, kuna see tegi oma valgu evolutsioonis veelgi suurema hüppe.»

Boni märkis, et võrreldes eelmiste tüvedega on omikroni teravikvalgul rohkem kui 30 mutatsiooni, millest paljud teadaolevalt mõjutavad antikehade neutraliseerimist peremeesorganismis.

«Arvestades, et omikron tegi evolutsiooniliselt nii suure hüppe edasi, tahtsime uurida, miks ja kuidas see juhtuda võis,» ütles ta.

Selleks analüüsis Lõuna-Aafrika epideemiatele keskendunud meeskond kõiki 686 omikronitüve proovi, mis olid saadaval 7. detsembriks 2021. Nad leidsid, et omikron kuulub B.1.1 liini, mis sisaldab ka alfavarianti. Huvitaval kombel leidis töörühm, et omikron erineb siiski geneetiliselt alfast, aga ka kõigist muudest teadaolevatest huvipakkuvatest variantidest.

«See tähendab, et kuigi omikronil on sama põlvnemine nagu alfavariandil, on see nii suurel määral muutunud, et seda ei saa alfavariandi nõbuna käsitleda,» ütles Boni.

Töörühm leidis tõendeid loodusliku valiku kohta paljudes geenides. «See viis meie järeldusele, et adaptiivne evolutsioon mängis olulist rolli omikroni loomises,» ütles Boni. «See leid viitab sellele, et omikron on tõenäoliselt evolutsiooniprotsessi tulemus, mis lõi väga edasikanduva viiruse, mis osaliselt väldib meie antikehavastuseid.»