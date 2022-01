Läti infektsionist: nakatunuid on tegelikult kolm korda rohkem

Dumpis rõhutas, et haigestunuid on ilmselgelt rohkem, kui statistika näitab.

«Arvan, et haigestunuid on kolm korda rohkem,» ütles infektsionist, märkides, et paljudel inimestel kulgeb haigus väga kergelt või sootuks ilma väliste nähtudeta. «Pandeemia haare on praegu tohutu,» lisas ta.