PUUST JA PUNASEKS ⟩ Kes ja kui kauaks peab jääma eneseisolatsiooni?

Koroonaviiruse tasuta testimine on mõeldud haigussümptomitega patsientidele. Testimiseks on vaja saatekirja.

Lähikontaktsel puudub testimiskohustus. Vaktsineerimata inimesed peavad lähikontaktsuse korral jääma seitsmeks päevaks eneseisolatsiooni. Eneseisolatsiooni on soovitatav jääda ka inimestel, kes vaktsineeritud või Covid-19 haiguse läbi põdenud. Soovitus on teha võimalusel kaugtööd ja jääda koju vähemalt viieks päevaks.

Tuletame meelde, et saatekirjaga testimine on mõeldud haigussümptomitega inimestele. Juhul, kui puuduvad koroonaviirusele viitavad sümptomid, pole vaja testimisele suunduda. Reisimiseks tuleb kasutada tasulisi testimisvõimalusi.

Eneseisolatsiooni on soovitatav jääda ka inimestel, kes on küll vaktsineeritud või Covid-19 haiguse läbi põdenud, kuid kellega koos elav inimene on haigestunud. Soovitatav on teha võimalusel kaugtööd ja jääda koju vähemalt viieks päevaks.