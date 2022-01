GRIPP LEVIB ⟩ Eestis lisandus 1328 A-gripiviiruse juhtumit

Gripi puhul kehtib Covid-19-le sarnane leviku dünaamika: esmalt haigestuvad koolilapsed, seejärel väikelapsed ja täiskasvanud ning 2-3 nädala järel vanemaealised, kes vajavad ka kõige sagedamini haiglaravi. Hooaja algusest on vajanud gripiviiruse tõttu haiglaravi kokku 71, neist eelmisel nädalal 21 patsienti. Peamiselt on patsiendid vanuses 65+, seejärel lapsed vanuses 0-4 ja patsiendid vanuses 15-64.

Käesoleva hooaja jooksul on gripist tingitud tüsistuste tõttu surnud kolm inimest, vanuses üle 70-aasta ning tõsiste kaasuvate haigustega. Keegi ei olnud gripi vastu vaktsineeritud.

Kokku on hooaja algusest laboratoorselt kinnitatud 1768 gripijuhtumit, kõik on A-gripiviirused, alatüübiga A(H3). Terviseameti andmetel ringleb Eestis A-gripiviiruse alatüüp (H3). Selle viiruse alatüübiga seotud grippi haigestumise kulgu loetakse raskemaks ja seda just kõrgenenud tüsistuste ning suremuse ohu tõttu eriti vanemealiste inimeste seas.