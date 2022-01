Eesti arstid räägivad, milliseid lapsi koroona enim ohustab

Lapsi ei ohusta vaid koroonaviirusesse nakatumine. Dr Uustalu sõnul võib Covidi läbi põdeda kergelt, kuid selle järel on just lastele suureks ohuks MIS-C ehk multisüsteemne põletikureaktsioon. «See on just Covidi-spetsiifiline, muude haigustega, näiteks gripi ja teiste viirustega sellist sündroomi ei teki,» rääkis Uustalu. «MIS-C tekib iseäranis Covidit asümptomaatiliselt põdenud lastel 4–6 nädalat pärast läbipõdemist. Tekib uus palavikutõus, tihti on esmaseks sümptomiks kõhuvalu, lisandub lööve ja kõigil on esinenud südamelihasepõletik, mis on autoimmuunse põhjusega.»