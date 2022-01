Terviselehe liikumisveerg ⟩ Milline on õige plank?

Milline on õige plank? Nii puusepp kui ka treener vastaksid ühtemoodi: „Õige plank on sirge, paraja läbimõõduga, ühtlaselt vastupidav.“

Laskume toeng-põlvitusse. Asetame käed õlgade laiuselt. Toome õlavöötme käte kohale. Kanname raskuse võrdselt mõlemale küünarvarrele. Tõstame oma põlved ja sirutame jalad. Jääme püsima küünarvars-toengusse. Meie õlavarred (käsivarre ülemine osa) paiknevad põrandal vertikaalselt. Jälgime, et jalad oleks rööbiti, täpselt vaagna laiuselt. Varbad toetuvad maha harali – oleme paljajalu. Pingutame kergelt kõhu- ja tuharalihaseid. See aitab puusadel mitte alla vajuda. Surume õlad alla, sirutame kaela, tõstame veidi pead, nii, et kael ja rindkere paikneksid ühel joonel. Tõstame veidi lõuga.