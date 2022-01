Mees, kes kannab nelja nutikella ja kummalist proovivõtuseadet on meieni toonud sootuks uue ja meie tervist märkimisväärselt mõjutava maailma, mis kubiseb suurandmetest tuletatud seostest. Aga mitte ainult: uue nähtuse ja teadusharuga tegelejad on aru saanud, et genoomi mõju me elule ja tervisele võib olla seni tugevalt ülehinnatud. Õigem on vist öelda, et genoomi kürvale on astunud sest üüratult suurem ja mõjukam eksposoom.