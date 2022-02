Elu ja surm ⟩ The Lancet: eksperdid hoiatavad surma üha suureneva medikaliseerumise eest ja kutsuvad kogu ühiskonda üles surevate inimeste eest hoolitsemist ümber mõtestama

Pandeemia tõi ülimalt medikaliseeritud surma, kus patsiendid surid intensiivravis ja ei saanud suhelda oma perekondadega.

Tehnoloogia ja meditsiini areng on õhutanud ideed, et teadus suudab surma võita, suurendades liigset sõltuvust meditsiinilistest sekkumistest ja lisades võõrandumist.

Ühiskonnad seavad ülekaalukalt prioriteediks surma vältimise, mitte tarbetute kannatuste vähendamise, mis tähendab, et liiga palju inimesi kogu maailmas sureb halba surma.

Komisjon pakub välja uue nägemuse surmast ja suremisest, mis hõlmab tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeteenuste kõrval ka kogukonna suuremat kaasamist ning suuremat leinatoetust.

Samuti kutsub komisjon üles parandama surmaalast kirjaoskust ja tegelema laialt levinud ebavõrdsusega, mis jätkub kogu elu kuni surmani.

Komisjon kutsub üles tasakaalustama suhtumist surma ja suremisse, eemale kitsast ja meditsiinilisest lähenemisest ning liikudes kaastundliku kogukonnamudeli suunas, kus kogukonnad ja pered teevad surevate inimeste eest hoolitsemiseks koostööd tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeteenustega.

Ühendades tervishoiu ja sotsiaalhoolekande, sotsiaalteaduste, majanduse, filosoofia, politoloogia, teoloogia, kogukonnatöö eksperte ning patsiendi- ja kogukonnaaktiviste, on komisjon analüüsinud, kuidas ühiskonnad üle maailma tajuvad surma ja surevate inimeste eest hoolitsemist, pakkudes soovitusi poliitikakujundajatele, valitsustele, kodanikuühiskonnale ning tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandesüsteemidele.

«Covid-19 pandeemia tõttu on paljud inimesed surnud ülimedikaliseeritud surma, sageli üksinda või haiglate maskidega personali juuresolekul, saamata oma peredega suhelda teisiti kui digitaalselt,» ütleb palliatiivmeditsiini konsultant ja komisjoni kaasesimees. «See, kuidas inimesed surevad, on viimase 60 aasta jooksul dramaatiliselt muutunud. Mõningase meditsiinilise abiga perekesksest sündmusest on saanud meditsiinisündmus, kus pere toetus on piiratud. On vaja põhjalikult ümber mõelda, kuidas me surejate eest hoolitseme, millised on meie ootused surmaga seoses ja muutused, mis on vajalikud ühiskonnas, et tasakaalustada meie suhteid surmaga.»

Komisjon keskendub eelkõige ajale, mis jääb eluiga piirava haiguse või vigastuse diagnoosimise ja surma vahele ning mahajäänute elu mõjutava kaotuse ajale.

Surm ja suremine on muutunud liiga meditsiiniliseks, peidetud ja kardetud

Viimase 60 aasta jooksul on suremine muutunud peamiselt tervishoiusüsteemide probleemiks ning suur osa elulõpu hoolduse vajadusega inimestest on haiglates. Kuigi inimesed elavad kauem, elatakse lisandunud aastad kehva tervisega. Näiteks kasvas puudega elatud aastate hulk 8,6 aastalt 2000. aastal kümneni 2019. aastaks.

Enne 1950. aastaid olid surmajuhtumid valdavalt ägeda haiguse või vigastuse tagajärg ning arstide või tehnoloogia osalus oli väike. Tänapäeval on enamik surmajuhtumeid krooniliste haiguste tagajärg ja kaasatud on palju arste ja tehnoloogiat. Mõtet, et surma on võimalik võita, õhutavad veelgi teaduse ja tehnoloogia edusammud, mis on samuti suurendanud liigset sõltuvust meditsiinilisest sekkumisest elu lõpus.