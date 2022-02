Iisrael leevendab piiranguid 6. veebruaril

Uute, lisanduvate nakkusjuhtumite arv 2. veebruari hommikuse seisuga kasvas (võrreldes eilsete numbritega), kuid kuna tervenejaid oli palju, on tegu siiski langustendentsiga. Nakkuskordaja R käis vahepeal kahe peal ära ja oli jaanuari lõpuks kukkunud 0,91 peale. Kuidas mõjutab nakatumisnumbreid uus omikroni variant BA.2, mis on ka Iisraeli jõudnud ning on taanlaste andmetel veel nakkavam kui omikroni BA.1 variant, pole muidugi veel teada.

Teste tehakse endiselt palju ja endiselt on nakatunute seas suurimaks - 39% - grupiks 0 kuni 19 aastased lapsed ja noored, kellest suur osa on ea tõttu vaktsineerimata. Vahepeal oli nende osakaal nakatunute seas üle 50%. Vanemaid kui 60 aastat on nakatunute seas ka praegu, vaatamata omikronile, alla 10% (oli pikka aega 4-5%) ning tõenäolisus nakatuda on mittevaktsineeritud eakatel endiselt veidi suurem.

Iisraelis on kahe doosiga vaktsineeritud 65% kogu elanikkonnast, kolme doosiga 48% ja neljanda doosiga 7% kogu elanikkonnast.

Haiglaravi vajaduse ja surmariski mõttes kõige haavatavamas grupis 60+ on enamus inimesi (u 85%) vaktsineeritud. Arvud näitavad selgelt, et vaktsineeritud 60+ inimeste risk raskekujulise koroonaga haiglasse sattuda on suurusjärgu võrra väiksem mittevaktsineeritud eakaaslastega võrreldes. Nii jõuab mittevaktsineeritud 60+ inimeste seast raskekujulise koroonaga haiglasse 327 inimest saja tuhande 60+ elaniku kohta, aga täielikult vaktsineeritute seas on see kõigest 31/100 000 kohta. Alla-60 vanusekategoorias on mittevaktsineerituid ja haiguse raske kulu tõttu haiglaravi vajajaid absoluutne enamus.

Nakatumiste laine järel hakkas üsna kiiresti kasvama ka haiglaravi vajavate inimeste arv, mis jõudis pea 2800 inimeseni ja langes esimest korda kolmapäeval, 2. veebruaril 2763 inimeseni. Nende seas on 1085 raskes seisus haiget - nende hulk suurenes võrreldes teisipäevaga ühe võrra, mis lubab loota, et ehk on selle laine haigestumise tipp käes, sest uute haiglaravi vajajate arv kukkus oluliselt. Veel 4. jaanuaril olid Eesti ja Iisraeli haiglaravi vajavate inimeste arvud praktiliselt võrdsed - vaatamata sellele, et Iisraelis elab 9 miljonit inimest.

Piirangutest

Piirangud on suhteliselt leebed. Poodides piiratakse külastajate arvu, söögikohtades nõutakse vaktsineerimistõendit, suurematel üritustel samuti. Maskikandmine on nõutav avalikes siseruumides ja millegipärast ka suurtel väliüritustel. Koolid on tavalisel õppel, kuid kui testimisel avastatakse klassis nakkusjuhtum, siis peavad kõik tegema testi. Vaktsineeritud saavad seda teha ka kodus ja negatiivse tulemuse korral kooli minna, mittevaktsineeritud peavad testi tegema testimispunktis ja ka negatiivse tulemuse korral olema 7 päeva karantiinis. Kui test on positiivne, siis peavad nii vaktsineeritud kui mittevaktsineeritud olema 10 päeva karantiinis, kuid uut testi koolitulemiseks enam vaja pole. Ülikoolid on distantsõppel.

6. veebruarist muutuvad reeglid ilmselt leebemaks - enamus nõudeid kaotatakse järk-järgult. Piirangud jäävad kehtima suurtel üritustel, kus nakatumisrisk on suur. Osalemiseks nõutakse tõendit vähemalt kahe vaktsiinidoosi saamise või läbipõdemise kohta ja et neist viimasest pole möödunud üle 4 kuu - või siis tõendit kolme vaktsiinidoosi kohta, mille puhul ajalist piirangut pole. Kui ettevõtted otsustavad vabatahtlikult testimist jätkata - näiteks söögikohad seavad sisenemisel tingimuseks negatiivse testi ettenäitamise - siis kavatseb riik seda osaliselt doteerida. Negatiivse testi tingimus jääb ilmselt kehtima ka vanadekodusid ja hooldusasutusi külastades.

Täielikult vaktsineeritud (3 doosi) turistidele (va mittevaktsineeritud lapsed) mistahes riigist on Iisraeli külastamine juba mõnda aega võimalik. Enne lennukisse istumist tuleb tegeleda vastava vormi täitmisega, esitada negatiivne test ja saabumisel, otse lennujaamas, tuleb teha uus PCR test, mille tulemuse saabumiseni peab olema karantiinis (enamasti alla 24 tunni). Läbipõdenud turistidele, Johnsoni ja Sputniku vaktsiiniga vaktsineeritutele on reeglid veidi keerulisemad - vaata kindlasti detailsemat infot: https://www.touristisrael.com/when-will-travel-to-israel-resume/31963/