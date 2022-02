Selgus, millise haiguse võib esile kutsuda kanep

Paljudes maades on kanep tubaka ja alkoholi järel sageduselt kolmas kastutatav sõltuvust tekitav aine. Hinnanguliselt tarvitab tänapäeval kanepit kuni 190 miljonit inimest maailmas ja kanepi tarvitamine muutub ka noorte seas järjest populaarsemaks.

Andmete statistilisel analüüsil ilmnes, et sõltumata tarvitamise sagedusest oli kanepi tarvitajatel kuus korda suurem risk haigestuda noores täiskasvanueas skisofreeniasse.

Nooremas eas skisofreeniasse haigestunutel on prognoos üldiselt halvem.

Teismeeas kanepi tarvitamise mõju täpsem mehhanism selle haiguse kujunemisele on aga veel ebaselge. Autorid peavad võimalikuks, et teismeeas kanepi tarvitamine mõjub negatiivselt aju funktsioonide arengule.

Kuna kanepi nii sagedase kui harva tarvitamise korral oli skisofreenia tekkerisk ühesugune, oletavad autorid, et kanepi tarvitamine on skisofreenia arengut soodustav (teatud protsesse käivitav) tegur. Vaimse tervise säilitamiseks täiskasvanueas on soovitatav loobuda kanepi tarvitamisest juba teismeeas.