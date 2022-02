AVASTUS ⟩ Populaarses maitsetaimes sisalduv ühend takistab koroonat mitmeti

Teadlased leidsid ajakirjas Antioxidants avaldatud artiklis kirjeldatud katsetes, et ühend karnosiinhape võib blokeerida SARS-CoV-2 välise ogavalgu ja retseptorvalgu ACE2 vahelist koostoimet. Retseptorvalku kasutab viirus nimelt rakkudesse sisenemiseks.

«Karnooshape on haiguse prekliinilistes mudelites patoloogiliselt aktiveeritud terapeutiline aine — normaalses olekus mitteaktiivne ja kahjutu, kuid muudetakse aktiivseks vormiks seal, kus see peab olema aktiivne,» ütleb Medical Xpressis uuringu vanemautor professor Stuart Lipton, kes keskendub neurodegeneratiivsete haiguste uurimisele.

USAs asuva Scripps uurimisinstituudi meeskond esitas ka tõendeid, et karnosiinhappel on laiem toime olulise põletikumehhanismi pärssimisel, mis on aktiivne nii raske Covid-19 kui ka muude haiguste, sealhulgas Alzheimeri tõve korral.