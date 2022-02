Šveits kaalub kõigi viirusepiirangute lõpetamist

Valitsus lõpetas nakatumiste tõusust hoolimata kodutöö ning lähikontaktsete karantiini nõude.

«On järjest suurenevaid märke, et terav kriis on varsti läbi ning peaks algama endeemia faas,» teatas valitsus oma avalduses. «On saabunud taas hetk leevendada viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud meetmeid.»

Valitsuse avalduses kasutati viimase aja rekordilistest nakatumistest hoolimata äärmiselt optimistlikku tooni.

Viimase ööpäevaga tuvastati Šveitsis 40 000 uut nakkusjuhtu ning kokku on 8,6 miljoni elanikuga riigis tuvastatud 2,3 miljonit nakatumist.

Kuid valitsus rõhutas, et haiglad pole ülekoormatud, suuresti ilmselt vaktsineerimise ja nakatumise tulemusel tekkinud immuunsuse tõttu.

Seetõttu muutis valitsus kodus töötamise käsu soovituseks, ehkki maskide kandmine töökohtades jääb kohustuslikuks.

Lisaks otsustati alandada karantiininõudeid lähikontaktsetele, kuigi positiivse viirusetesti andnud inimesed peavad jääma eneseisolatsiooni.

Bern teatas, et kaalub kõikide viirusepiirangute lõpetamist ning otsust on oodata 16. veebruaril. Taani on juba lõpetanud kõik viirusepiirangud.

Kuid Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) hoiatas teisipäeval, et pandeemia võidetuks kuulutamine on ennatlik ning võib tähendada alistumist kiiresti levivale omikronvariandile.

Šveitslased kaaluvad kõikide piirangute lõpetamist korraga 17. veebruaril.

Valitsus on teadlik, et see tähendab «epidemioloogilist riski» ning kinnitas, et see on võimalik vaid juhul, kui praeguse viienda viiruselaine nakatumiste tase langema hakkab.

See võib tähendada, et restoranidesse ja kultuuriasutustesse sisenemisel pole enam vaja koroonapassi ning ühistranspordis, poodides ja siseruumides asuvates avalikes kohtades pole maskikandmine enam kohustuslik.

Kuid kui kõiki piiranguid ei lõpetata kohe, tehakse seda kahes järgus, alustades koroonapassist ja piirangutest eraviisilistele kogunemistele.

«Loomulikult pole pandeemia läbi, kuid tunneli lõpus paistab valgus,» ütles pressikonverentsil president Ignazio Cassis.