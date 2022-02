Iga neljas Läti elanik on saanud koroonavaktsiini tõhustusdoosi

Statistikaameti andmeil elas Lätis 2021. aasta juulis 1 882 200 inimest, neist vähemalt ühe vaktsiiniannuse on saanud 71,1 protsenti. Vaktsineerimisprotseduuri on lõpule viinud 68,48 protsenti ja neist 34,246 protsenti on saanud ka tõhustusdoosi.