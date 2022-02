Vaata järgi, millised on koroonaviiruse nakkusnumbrid välisriikides

Soome sotisaal- ja tervishoiuministeeriumi (STM) juhtivekspert Liisa-Maria Voipio-Pulkki märkis neljapäevasel pressikonverentsil, et ametlikku nakatumiste arvu ei tasu väga hoolega jälgida, sest sealt puudu olevate nakkusjuhtude arv on märkimisväärne.

Lisaks kinnitasid sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumi ning terviseameti esindajad, et pandeemia olukord on suures plaanis muutunud, koroonaviiruse kogus reovees on langenud mitu nädalat järjest, omikronlaine on vaibumas ja viiruse tõttu intensiivravi vajavate patsientide arv langemas.