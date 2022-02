Müncheni teadlased tegid selgeks, mis takistab omikroniga nakatumast

Uue uuringu kohaselt areneb immuunsüsteemil kõrgekvaliteediline antikehavastus pärast kolme kokkupuudet koroonaviiruse ogavalguga. Need antikehad on võimelised tõhusalt neutraliseerima ka omikrontüve. See kehtib kolmekordselt vaktsineeritute kohta, koroonast paranenud ja seejärel kaks vaktsiinisüsti saanud inimeste ning läbimurdeinfektsiooni kogenud topeltvaktsineeritute puhul.