Teadlased väidavad, et omikronist põhjustatud haiguse tagamaid on valesti mõistetud

Harvardi epidemioloogiadotsendi William Hanage'i ja Harvardi meditsiinikooli abiprofessori Roby Bhattacharyya artikli kohaselt on SARS-CoV-2 omikronvariandi «leebus» tõenäoliselt tingitud pigem elanikkonna suuremast immuunsusest kui viiruse omadustest.

Artikkel avaldati mainekas ajakirjas New England Journal of Medicine.

Omikrontüvi dokumenteeriti esmakordselt Lõuna-Aafrikas 2021. aasta novembri lõpus. Vaatamata kolmele varasemale nakkuslainele ja 2021. aasta keskel algatatud vaktsineerimisprogrammile levis variant kiiresti kogu Lõuna-Aafrika elanikkonnas. Võrreldes varasemate variantidega põhjustas omikron märkimisväärselt madalamat haiglaravi ja surmajuhtumite arvu, mistõttu jõuti järeldusele, et tüvi põhjustab vähem tõsiseid tagajärgi.

Hanage ja Bhattacharyya väidavad, et omikroninfektsioonide tajutav väiksem raskusaste on tõenäoliselt tingitud nakatunud inimeste immuunsuse tasemega seotud teguritest. 2021. aasta sügiseks oli suur osa Lõuna-Aafrika elanikkonnast pandeemia varasemate lainete ajal vaktsineeritud või tõenäoliselt nakatunud mõne teise variandiga. Eelnev kokkupuude oleks tõenäoliselt vähendanud järgneva omikroninfektsiooni raskust.

Teadlaste sõnul võivad leebemad sümptomid olla osaliselt tingitud ka omikroni võimest põhjustada läbimurdeinfektsioone ja uuesti nakatumist, sealhulgas inimestel, kellel on tugevam immuunsüsteem ja kes suudavad seetõttu paremini infektsiooniga võidelda.

Nad hoiatavad, et olukord Lõuna-Aafrikas on olemuslikult erinev teiste riikide omast – eriti tuleks arvestada selle elanikkonna noorust –, mis tähendab, et omikron võib teistes maailma populatsioonides käituda erinevalt.