Teadlased tuvastasid, kuidas võib koroona kahjustada veresooni ja südant

Bristoli ülikooli juhitud uuringus, mis avaldati ajakirjas Clinical Science, ilmnes, et viiruse ogavalgu blokeerimine antikehadega võib olla tõhus meetod südame-veresoonkonna tüsistuste vastu.

Uuringus püüdis Bristoli südameinstituudi multidistsiplinaarne uurimisrühm selgust saada, kuidas SARS-CoV-2 suhestub südamerakkudega, põhjustades Covid-19 patsientide puhul täheldatud müokardi kahjustusi.

Siiani on jäänud ebaselgeks, kas südamerakud nakatuvad viirusega või kahjustuvad liigse tsütotoksilise kaitsereaktsiooni tõttu. See reaktsioon, tuntud ka kui «tsütokiinide torm», tuleneb immuunrakkudest, mille käigus tsütotoksilised rakud ründavad ja tapavad nakatunud rakke, vabastades valke, mida nimetatakse tsütokiinideks. Töörühm püüdis ka uurida, kas südamerakud aitavad kaasa liigsete tsütokiinide tootmisele.

Bristoli professori Paolo Madeddu juhitud uurimisrühm leidis üllatuslikult, et peritsüüdid, mis on väikeseid veresooni ümbritsevad rakud, sealhulgas südames, ei olnud nakatunud.

Sellest leiust intrigeerituna katsetasid teadlased, mis juhtub, kui viia peritsüüdid katseklaasis kokku ainult ogavalguga, mitte terve viirusega. Peritsüüdid kaotasid seejärel võime «suhelda» oma kaaslaste endoteelirakkudega (veresoonte seintes olevad rakud—toim) ja ogavalk pani neid eritama põletikulisi tsütokiine, mis viitab sellele, et ogavalk on inimese südamerakkudele kahjulik. Töörühm avastas aga, et kui antikehad blokeerivad ogavalku, kaitstes see ka südame peritsüüte kahjustuste eest.

Samuti tuvastas töörühm Covid-19 patsientidelt võetud vereproovides SARS-CoV-2 ogavalgu olemasolu, mis avab võimaluse, et vereringe kaudu liikuvad ogavalgu osakesed võivad jõuda hingamissüsteemist kaugemale ja põhjustada süsteemseid haigusi.

Dr Elisa Avolio Bristoli meditsiinikoolist ütles Medical Xpressis, et peritsüüdid on südame jaoks olulised rakud, kuigi nende roll südame-veresoonkonna terviklikkuse säilitamisel ilmnes alles hiljuti. «Meie käimasolevad inimuuringud peritsüütidega näitavad, et need rakud teevad südameinfarktist paranemise ajal koostööd koronaarsete endoteelirakkudega. Uus uuring näitab, et ogavalk ohustab seda interaktsiooniga, muutes peritsüüdid põletikulisteks rakkudeks. Loodetavasti võivad ogavalku blokeerivad antikehad olla uus ravimeetod südame-veresoonkonna tüsistuste ennetamiseks Covid-19 patsientidel.»

Bristoli meditsiinikooli kardioloog ja uuringu juht professor Paolo Madeddu lisas, et mikrovaskulaarsed tüsistused on Covid-19 patsientidel sagedased, kusjuures kuni 11 protsendil intensiivraviosakondade patsientidest on müokardi kahjustus või tekib infarkt. Lisaks surevad juba olemasolevate südame-veresoonkonna haigustega inimesed Covid-19sse suurema tõenäosusega.

«Meie leiud viitavad sellele, et SARS-CoV-2 võib kahjustada veresoonte rakke neid nakatamata,» ütles ta.

Praeguse omikroni laine puhul väidavad eksperdid, et südamega seotud sümptomid on olnud tagasihoidlikud, kuigi on veel vara kindlalt väita. «Kui see kinnitust leiab, võib see viidata suurenenud nakatamisvõime ja vähenenud südamerakkude kahjustuste vahelisele seosele. Multifunktsionaalne ogavalk on nende nähtuste peamine määraja.