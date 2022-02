Vana ravimi uued trikid ⟩ 70 aastat vana ravim kaitseb kopse COVID-19 kahjustuste eest

Tegemist on disulfiraamiga, millel pole Eestis müügiluba, kuid mida kasutatakse alkoholismi raviks, sest see teeb alkoholitarbimise pehmelt öeldes ebameeldivaks. Algselt kasutati seda kummitootmises, siis katsetati seda kui parasiitidevastast ravimit, kuid seejärel avastati juhuslikult, et alkoholi pealejoomisel tekivad kohe tugeva pohmelli tunnused. Lisaks on disulfiraami uuritud kui võimalikku vähi- ja HIVivastast ainet.