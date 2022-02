AVASTUS ⟩ Covid-19 võib platsenta hävitada

See on ebatavaline mis tahes raseduse korral, kuid Covidiga naistel on kõrgenenud risk. Vaktsineerimine võib aidata neid juhtumeid ära hoida, kirjutab Medical Xpress.

12 riigi, sealhulgas USA teadlased analüüsisid platsentat ja lahkamistel saadud kudesid 64 surnult sündinud lapselt. Kõik juhtumid hõlmasid vaktsineerimata naisi, kellel oli raseduse ajal Covid-19.

Uuring toetab väikeste juhtumiaruannete tõendeid ja kinnitab, et paljude Covid-19ga seotud surnultsündide tõenäoline põhjus on pigem platsenta kahjustus kui loote nakatumine, ütles Northwesterni ülikooli Feinbergi meditsiinikooli patoloog dr Jeffery Goldstein. Teadur ei olnud ise kaasatud uuringuse, mis avaldati neljapäeval ajakirjas Archives of Pathology & Laboratory Medicine.

Varasemad tõendid näitavad, et Covidiga rasedate tõenäosus lapse surnultsünniks on tavalisest suurem, eriti deltavariandi korral.

Uuringu peamine autor dr David Schwartz, patoloog, ütles, et teised infektsioonid võivad tungida platsentasse ja põhjustada surnultsündi tavaliselt loote nakatamise ja kahjustamise kaudu. Hiljutine näide on Zika viirus.

Tema ja kolleegid soovisid näha, kas see on nii Covid-19ga naiste laste surnultsündide puhul. Kuid see, mida nad leidsid, oli peaaegu vastupidine: see oli platsenta, mis oli nakatunud ja ulatuslikult hävinud.

«Paljudel neist juhtudest oli hävitatud üle 90 pritsendi platsentast — väga hirmutav,» ütles Schwartz.

Normaalne platsentakude on terve punaka tooniga ja käsnjas. Nende uuritud olid jäigad, surnud kudede tumedate värvimuutustega. Kuigi teised infektsioonid võivad mõnikord platsentat kahjustada, ütles Schwartz, et ta pole kunagi näinud, et need põhjustaksid nii järjepidevat ja ulatuslikku hävingut.

Platsenta on organ, mis moodustub ja kinnitub emakasse raseduse ajal. See ühendub nabanööriga, pakkudes hapnikku ja toitu ema vereringest.