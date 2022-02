Veebruarikuu teine nädal on andnud eestlastele lootust, et varsti võivad koroonapiirangud leeveneda nii nagu näiteks Rootsis, Prantsusmaal või Taanis. Terviseamet on siiski kahtleval seisukohal ning madala vaktsineerimismäära tõttu piirangute leevenemist heaks ei kiida.