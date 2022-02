ME SAAME HAKKAMA ⟩ Kuidas päästa käest libisevat sõprust

Sõpra tuntakse hädas. Ütle, kes on su sõbrad, siis ütlen, milline sa ise oled. Parem üks sõber kui sada rubla. Vanasõnu ja muidu ütlemisi sõpruse kohta jagub. Kui arvestada, et sõprade olemasolu on oluline tegur nii vaimse kui füüsilise heaolu juures ning nii mõneski uuringus on üks eakate põhiline kahetsus elule tagasi vaadates olnud see, et on lastud sõprustel puruneda, pole ime, kui me vahel mõtleme, et kas meil ikka sõpru on. Igatseme, et oleks ometi, ja muretseme, kui keegi ei taha meie sõber olla.