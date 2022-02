Eksperdid soovitavad laiendada tasuta gripivaktsineerimise sihtrühmi

Gripi riskirühma loetakse alaealised, kellel on terviseseisundi tõttu suurem risk raskelt haigestuda – lapsed, kellel on südameveresoonkonna haigused, onkoloogilised haigused, immuunpuudulikkus, diabeet või obstruktiivne kopsuhaigus.

Gripivastase vaktsineerimise kulutõhusust ja efektiivsust hinnanud Tartu Ülikooli teadlased on leidnud, et grippi haigestumisel on suurim risk komplikatsioonide tekkeks alla 2-aastastel, üle 65-aastastel, rasedatel ja kroonilisi haigusi põdevatel inimestel. Perioodil 2011-2020 on surnud grippi 313 inimest, nende seas 8 last, kellel kõigil olid rasked kaasuvad haigused.