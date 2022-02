Algselt pidasid teadlased Covid-19 hingamisteede haiguseks. Nüüdseks on nähtud, et see võib mõjutada paljusid elundkondi. Hiljutises uuringus selgus, et ligikaudu kolmandikul Covid-19-ga vanematest täiskasvanutest tekkisid uued terviseprobleemid, võrreldes ligikaudu viiendikuga samaealistest, kes polnud koroonaviirushaigust põdenud.