Teadurid: Alzheimeri kannustaja võib siseneda nina kaudu

Bakter Chlamydia pneumoniae võib jõuda ajju läbi ninaõõne närvide, kirjutatakse ajakirjas Scientific Reports ilmunud uuringus. Kuigi see bakter põhjustab sageli hingamisteede infektsioone, on seda leitud ka ajust, mis on tõstatanud küsimuse, kas see võib kahjusta kesknärvisüsteemi.

Uurimisrühm on teinud ulatuslikke uuringuid loommudelitel, et näidata mitte ainult seda, kuidas bakterid ajju satuvad, vaid ka seda, kuidas see põhjustab Alzheimeri tõvele iseloomulikku patoloogiat.

«Meie töö on varem näidanud, et mitmed erinevad bakteriliigid võivad kiiresti, 24 tunni jooksul, siseneda kesknärvisüsteemi ninaõõne ja aju vahele ulatuvate perifeersete närvide kaudu,» ütles Griffithi ülikooli abiprofessor Jenny Ekberg ülikooli pressiteates.

«Nende taustateadmiste abil suutsime jälgida, kuidas bakter Chlamydia pneumoniae võib ka hematoentsefaalbarjäärist mööda hiilida ja kiiresti ajju siseneda.»

Uus uuring näitab, et kui bakterid on kesknärvisüsteemis, reageerivad ajurakud mõne päeva jooksul, ladestades beeta-amüloidpeptiidi, mis on Alzheimeri tõvele iseloomulikud naastud.

Mõne nädala pärast aktiveeruvad ka paljud Alzheimeri tõvega seotud geenirajad.

Uuringud näitasid samuti, et kui bakterid tungivad haistmisnärvi, nakatuvad närvirakud (gliiarakud) ja see võib aidata bakteril närvisüsteemis püsida.

«Need rakud on tavaliselt olulised kaitsjad bakterite vastu, kuid sel juhul need nakatuvad ja võivad aidata bakteritel levida,» ütles Ekberg.

«Oleme juba pikka aega kahtlustanud, et bakterid ja isegi viirused võivad põhjustada närvides põletikku ja soodustada Alzheimeri tõve teket, kuid bakteritest üksi ei pruugi piisata, et kellelgi haigust tekitada. Võib-olla nõuab see kombineerumist geneetilise teguriga – vastuvõtlikkus pluss bakterid, mis põhjustavad pikas perspektiivis Alzheimeri tõbe.