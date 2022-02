Teadlased: Vene gripp võis olla hoopis koroonapandeemia

1889. aastal tõstis Venemaal pead salapärane hingamisteede haigus, mis seejärel levis üle maailma, vallandades mitme aasta jooksul vähemalt kolm nakkuslainet. Nüüd kahtlustavad teadlased, et «Vene gripiks» nimetatud haiguse võis tegelikult põhjustada pandeemiline koroonaviirus, mis sarnaneb Covid-19 põhjustava viirusega SARS-CoV-2, teatab The New York Times.