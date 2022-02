ME SAAME HAKKAMA ⟩ Meie isiklik Venemaa küsimus?

Ta peab sellega silmas, et kui Teise maailmasõja lõpust alates on nähtud n-ö sõdade allakäiku, siis nüüd võib toimuda muutus. Sõdade allakäigu kohta toob ta mitmesuguseid näiteid. Et riigipiire pole relva jõul naljalt muudetud, et suhtelised kulutused relvastusele võrreldes teiste valdkondadega (haridus, tervishoid jms) on vähenenud, et rahu ei peeta enam pelgalt ajutiseks sõdadevaheliseks nähtuseks ja et surmade põhjuseks on relvakonfliktidest sagedamini elustiilihaigused, autoõnnetused ja suitsiidid.